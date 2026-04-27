広島市で27日朝、高速バスの車内でナイフを所持したとして、男が現行犯逮捕されました。乗客らにケガはありませんでした。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山口県防府市の無職、関誠一郎容疑者（61）です。警察によると、27日午前5時45分ごろ、広島市のバス停に駐車していた高速バスの車内で刃渡りおよそ8センチの折りたたみナイフを所持した疑いです。バスは東京から山口県萩市に向かう途中で、乗務員が通報。駆けつけた