自殺願望があった当時20代の女性2人を同意のうえで殺害した罪に問われている男の裁判。男は、きょうの被告人質問で「幼いころから殺人衝動があった」などと話しました。斎藤被告「常日頃から人の後ろをつけるなどしていた。機会があれば襲いかかろうと」きょうの被告人質問で、まっすぐ前を向き、淡々と語った男。記者（去年6月）「今、警察署から出てきました」斎藤純被告（32）。2018年に自宅で茨城県に住む女性を同意を得たうえ