貨物コンテナをゆっくりと押す人型ロボット＝27日午前、羽田空港日航は27日、航空機の荷物積み降ろしといった空港の地上業務で人型ロボットを活用する実証実験を5月から始めると発表した。深刻化する人手不足への対応で、国内初の取り組み。当初は貨物コンテナを台車から機体近くに運ぶ動きを試す。2028年以降の実用化を検討している。この日は羽田空港の格納庫で高さ130センチ、重さ35キロ、銀色を基調とした胴体のロボットを