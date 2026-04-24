音楽ストリーミングサービスの「Spotify」が20周年を迎えました。これを記念して、Spotifyが初めて最もストリーミング再生されたアーティスト・アルバム・楽曲・ポッドキャスト・オーディオブックを発表しました。なお、データは2026年4月時点のSpotifyにおける全世界のストリーミング再生回数をベースとしています。Spotify at 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks of All Time - Spotifyhttps://newsroom.spo