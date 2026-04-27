人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』初のミュージカル「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」のケロロ軍曹役・田村升吾ほか出演キャスト5人が発表された。あわせて、ティザービジュアル、公演情報が公開された。【画像】『ケロロ軍曹』の要素まんさい！「ペコポン侵略ミュージカル」ロゴ出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に