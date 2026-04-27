築20年を迎えた住宅は、設備の老朽化や間取りの使いにくさを感じ始める時期です。そのため、「リフォームして住み続けるべきか、それとも住み替えるべきか」と悩む人も多くなります。 どちらを選ぶかによって生活の快適さだけでなく、将来の資金計画にも大きな影響が出ます。特に気になるのが費用の違いですが、単純に比較するのは意外と難しいものです。 本記事では、それぞれの費用の目安と判断のポイントを