国の重要文化財に指定されている旧奈良監獄を改修したミュージアムが、4月27日開業しました。 27日午前9時、重厚な門が開くと多くの観光客が中に入っていきます。 27日開業した「奈良監獄ミュージアム」は1908年に建てられた国の重要文化財「旧奈良監獄」を、旅館やホテル事業などを手掛ける星野リゾートが改修した施設です。「美しき監獄からの問いかけ」というコンセプトのもと、布団の畳み方など刑務