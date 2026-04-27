人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の国内興収情報が発表された。公開3日間で動員112万1000人、興収16億100万円を突破した。今週（23日〜26日）の動員ランキングは1位となっている。なお、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）は、公開3日間で動員127万6000人、興収18億4300万円だった（興行通信社調べ）。【画像】新