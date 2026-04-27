【地震情報 2026年4月27日】(05:29更新)5時23分頃、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約80km、地震の規模はM6.1、最大震度5強を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年4月27日】(05:27更新)5時23分頃、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約80km、地震の規模はM6.1、最大震度5強を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま