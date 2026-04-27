川崎重工のサポーティングゲーム…1年ぶりの登場■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）モデルのトラウデン直美さんが26日、甲子園で行われた阪神-広島戦の始球式に登場した。ショートパンツ姿でマウンドに上がると、長い手足を生かした豪快な投球を披露。その美貌と力強い投球にファンも大興奮だった。この日は川崎重工のサポーティングゲームとして開催され、同社のCMに出演中のトラウデンさんが大役を務めた。阪神カラーであるイ