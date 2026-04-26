中東情勢の悪化でホルムズ海峡の事実上の封鎖状態が続く中、代替調達の米国産原油を載せたタンカーが２６日、東京湾内に到着した。原油は海底パイプライン設備を通じてコスモ石油千葉製油所（千葉県市原市）に送られ、ガソリンなどに精製される。２月２８日の米国などによるイランへの攻撃後に調達した米国産原油が日本に到着したのは今回が初めて。タンカーは３月２２日に米テキサス州で原油を積み込んで出航。パナマ運河を通