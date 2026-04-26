中東情勢の悪化でホルムズ海峡の事実上の封鎖状態が続く中、代替調達の米国産原油を載せたタンカーが２６日、東京湾内に到着した。原油は海底パイプライン設備を通じてコスモ石油千葉製油所（千葉県市原市）に送られ、ガソリンなどに精製される。２月２８日の米国などによるイランへの攻撃後に調達した米国産原油が日本に到着したのは今回が初めて。タンカーは３月２２日に米テキサス州で原油を積み込んで出航。パナマ運河を通
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 2. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 3. 「日本終わったな!」電車で怒号
- 4. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 5. マラソン 2時間切りの世界新記録
- 6. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 7. 堀江氏 リュウジ氏の酷評に激怒
- 8. 略して「イケオジ」及川光博「ちょっといけ好かない元王子」体内年齢は？４年後“還暦ミッチー”
- 9. たびたび旅行して皇族費不足か
- 10. 印税3億円が招いた「一家崩壊」
- 1. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 2. たびたび旅行して皇族費不足か
- 3. 印税3億円が招いた「一家崩壊」
- 4. ママ呼びます「ニセ警官」を撃退
- 5. 男児遺棄の容疑者は「ええやつ」
- 6. 明日27日の朝は関東で激しい雨 ゴールデンウィーク中は晴れと雨が短い周期で訪れる
- 7. 男児へ「気にかける様子ない」
- 8. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 9. 開業1年…代々木施設がガラガラ?
- 10. ハンターが熊に襲われる 北海道
- 1. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 2. 「キャバ嬢スクール」に批判噴出
- 3. 「子連れお断り」店に共通の事情
- 4. 「18年後に遺体発見」衝撃の経緯
- 5. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 6. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
- 7. 美智子さま苦悩 「見守るしか」
- 8. ペロペロの余波? スシローに憶測
- 9. 小野田氏に警戒感 田崎氏が炎上
- 10. 地震よりも承認欲求…投稿が物議
- 1. トランプ大統領が発した「禁句」
- 2. コーヒーで腸内環境と気分を改善
- 3. 朝のコーヒー 長寿の鍵と判明
- 4. 米富豪 ツアーでゾウ襲われ死亡
- 5. ドバイ在住インフルエンサーの謎
- 6. 過激派攻撃でマリ国防相殺害か
- 7. 米国防総省がNATO加盟資格停止か
- 8. メキシコの子猿 名は「ユウジ」
- 9. 夕食会で発砲 容疑者は教師か
- 10. ポケカ盗難 世界で被害が急増中
- 1. 「朝サイゼ」実施店舗を追加
- 2. お金持ちは「床に物を置かない」
- 3. ごみ収集作業員 どんな給料か
- 4. 紳助氏も出資 ラーメン店急成長
- 5. 米原油が日本に 情勢悪化後初
- 6. ホンダ&ソニーの企画 中止の背景
- 7. ジャングリア 新遊具に厳しい声
- 8. チケット購入 手数料1000円超も
- 9. リフォーム 電気代大幅削減方法
- 10. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 1. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 2. 公式ツイッターアプリが乗っ取られる？ 身に覚えのないスパム投稿に「気持ち悪い」の声
- 3. メモリ不足 価格高騰の背景
- 4. Intel Core Ultra X7プロセッサ搭載のDell XPS 14／16でベンチマークソフトをいろいろ回してスペックを確かめてみた
- 5. ビルや岸壁から次々と飛び降りる人たちのムービー
- 6. くたびれている日もシャキっと働くための6つの方法
- 7. 自宅でも出先でも生かせる「スキマ時間」の有効な利用方法
- 8. こんな国あったっけ？国旗当てゲーム「ザ☆国旗クイズ」【Androidアプリ】
- 9. 標準バッテリーの3倍の大容量！Xperia arc 対応 大型大容量バッテリー【モバステ通信】
- 10. 東大が「gacco（ガッコ）」で大学教員養成講座「インタラクティブ・ティーチング」講座を開始
- 11. ニコ動で1位の怖すぎるアニメ
- 12. 「池袋ハロウィンコスプレフェス2015」イベントを開催！豊島区長もコスプレで参加！
- 13. 一眼ムービーなんて怖くない！ : 第36回 コンデジでも4K動画が撮れる! LUMIX LX100の実力
- 14. ポケモンを鑑賞するテラリウム
- 15. iPhoneなどのiOS版ではRAWファイルのカメラロールへの書き出しも可能に！アドビのスマホなど向け無料カメラアプリ「Lightroom mobile」がRAW HDR撮影に対応
- 16. 【ワード】タイトルの装飾に便利な「ワードアート」機能って知ってる？ 基本ワザ3つを解説
- 17. 1ピクセル1ドルで1000×1000ピクセルを売り1億円を稼いだ伝説の「The Million Dollar Homepage」はこうなった
- 18. 新OS「Android 9 Pie」5つの進化
- 19. パスポート写真の売買がダークウェブで活況、どのように悪用されているのか？
- 20. 夢の“鍋”を喰らえ！ 二郎好きなら誰もが夢に見る“鍋二郎”ならぬ“鍋パ郎”がカラオケパセラで提供開始!!
- 1. マラソン 2時間切りの世界新記録
- 2. ヤクルト 中日に全敗で首位陥落
- 3. マラソン2時間切り 快挙の背景
- 4. 村上11号なのにため息「またか」
- 5. 【バドミントン】１５点制移行で選手への影響は？「１点の重み大きく」過密日程の中で負担軽減
- 6. 試合にハト「乱入」試合一時中断
- 7. 日本人初のNFL選手へ！ハワイ大のキッカー松澤寛政がレイダーズとドラフト外契約 新人キャンプに合流
- 8. 相次ぐバット直撃 軽量化が原因?
- 9. 大谷 鈴木誠也に顔そむけられる
- 10. 阪神・近本 左手首の骨折と診断
- 11. 【天皇賞・春展望】復活したクロワデュノールが断然の主役 アドマイヤテラは春の盾８勝のレジェンドに期待
- 12. 球場に出現「幸運の鳩」正体判明
- 13. 朗希登板中に「何かあったの？」 消えた同僚に心配の声「焦った」…指揮官が明かした理由
- 14. 大谷 まさかの「半人前扱い?」
- 15. スカウトは何を…村上宗隆に脱帽
- 16. レッドソックスが監督の解任発表
- 17. 岡本和真 攻守で存在感を示した
- 18. 旗手怜央 なぜ出番ないのか
- 19. ラインデルス 1年でシティ退団か
- 20. 【天皇賞・春展望】Ｇ１連勝を狙うクロワデュノールが主役 阪神大賞典覇者アドマイヤテラや連覇狙うヘデントールが猛追
- 1. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 2. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 3. 堀江氏 リュウジ氏の酷評に激怒
- 4. 略して「イケオジ」及川光博「ちょっといけ好かない元王子」体内年齢は？４年後“還暦ミッチー”
- 5. 大野智 耐え切れず心が折れたか
- 6. 超会議 ひろゆき氏を「襲撃」
- 7. ハチミツ二郎 左膝下切断の経緯
- 8. 有吉 アンガ田中の最寄り駅暴露
- 9. 上沼 ディズニーホテルに疑問
- 10. 「食用菊ばらまき」堀江氏が言及
- 1. 夫の家事力アップ 妻が「絶叫」
- 2. 女性用風俗に100万円 女性の現在
- 3. 娘にADHD疑惑 担任の本気か?
- 4. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?
- 5. ファミマ リピ買い続出の予感
- 6. 魅力的 ローソン新作スイーツ
- 7. プロが解説 アイシャドウのテク
- 8. かつて自分をいじめた相手に再会
- 9. フラボアパーク×ミッフィー、“おばけごっこ”を楽しむミッフィーのフーディー＆Tシャツ
- 10. 一見、冷たい印象だけど…。男性が本命女性だけにする「照れ隠し行動」
- 11. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 12. 怒りに任せ別居 50代女性の後悔
- 13. 【JR秋葉原駅】4月1日スタート「ufu. presents 関東を巡る！ 大焼菓子博」全国の名店の焼き菓子を堪能！ 出店ブランド38店舗・81種を一挙紹介
- 14. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 15. 「ポイ活」年50万円分貯める達人
- 16. まずはここから！ 1日体験からはじめる習い事6選
- 17. 春カラーで差をつける着こなし術
- 18. 顔が好きだった人は過去でもありがたい!?恋愛に奔放なアラサー女性の場合
- 19. 無料コンサートも♪旧岩崎邸庭園で洋館のライトアップが幻想的なイベント♪
- 20. 代官山の食と健康の新スポット