線路の脇で取り囲まれる消防車。前のナンバープレートは折れ曲がっています。この消防車は、盗まれたものでした。26日、愛知県の名鉄河和駅で不審火が発生し、消防車が出動しました。駅の女子トイレの壁が焼け、消防隊員が現場を確認していたところ、想定外の出来事が。停めていた消防車が盗まれたのです。警察などが行方を追っていたところ、約9km離れた線路沿いの壁に消防車が衝突しているのが発見されました。運転していたのは