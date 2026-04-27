2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンの非公開結婚式の写真が、中国のコミュニティサイトを中心に急速に拡散している。本来は非公開であるはずの式が、外国人観光客と思われる人物による「盗撮」によって暴かれる形となり、再び批判の的となっている。【写真】外国人に盗撮されたテギョンの結婚式4月27日、オンラインコミュニティなどによると、今月24日にソウル・新羅ホテルで執り行われたテギョンの結婚式の写真が、中国のネット