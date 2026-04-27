荷物を抱え、ベビーカーを押しながら歩く。これに「傘をさす」を加えるのは、なかなかに大変だ。【体験談】ベビーカーを抱える私に中年女性が勢いよく近付いてきて…大阪府在住の40代女性・Sさんは以前、これに挑戦し、そして、諦めた。すると、後ろから......。＜Sさんからのおたより＞今から、15年ほど前のことです。私は、何かの用事を終えてベビーカーを押して駅から自宅まで帰っていました。途中で雲行きが怪しくなってすぐに