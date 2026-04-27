イギリス・ロンドンで26日、「世界最長のティラミス」のギネス世界記録が更新されました。この挑戦には、イタリア人シェフ約100人が参加し、前回の記録から150m以上長い、全長440.58mのティラミスを2日がかりで作り上げ、ギネス世界記録を更新しました。ティラミスには約2万個の卵や、マスカルポーネクリーム約1.5tなどが使用されました。ティラミスの大きさは幅15cm、高さ8cm以上を保つことなどが求められました。参加したシェフ