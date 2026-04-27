タレントのYOU（61）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれからSeason2」に出演。ゲスト出演した人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）と吉村由美（51）に老眼について熱弁する場面があった。年齢を重ね、健康や病院などの情報を友人や先輩らと共有しているというYOU。PUFFYの2人に「おばちゃんが教えてあげる」と胸を張った。そして、老眼は急に訪れることに触れ、「急に“字が見えない