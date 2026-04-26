Photo: Tinseltown / Shutterstock.com 現在、世界初となる大作の生成AIハリウッド映画が制作中だそうです。エンターテインメント系メディアのThe Wrapが報じています。The Wrapによれば、この作品は「生成AI映像を全面的に使用した初の“スタジオ品質”の長編映画になる」とのこと。背景・美術がAI。俳優は出演する今回の映画の監督を務めるのは、『ボーン・アイデンティティー』や『オール