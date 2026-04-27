日経平均株価の終値を示すモニター。前週末終値比821円18銭高の6万0537円36銭となり、終値として初めて6万円を突破、史上最高値も更新した＝27日午後、東京都中央区週明け27日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前週末終値比821円18銭高の6万0537円36銭。終値として初めて6万円を突破し、史上最高値も更新した。イランが米国に対し、戦闘終結に向けた新たな提案をしたとの報道を好感し、買いが膨ら