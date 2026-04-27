大阪地検の元検事正から性被害を受けたと訴えている現職の女性検事。4月30日に辞表を出す意向であることが分かりました。 大阪地検の女性検事は2018年、当時、検事正だった北川健太郎被告から性的暴行を受けたと訴えています。 女性検事は3月、第三者委員会の設置と調査の実施などを求める要望書を法務大臣宛に提出し、要望が受け入れられなければ辞職する意向を示していました。 しかし代理人弁護士によりますと、この