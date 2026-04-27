丈夫なだけじゃない？ 日本の「点検整備制度」と長く使い続けられる背景日本では走行距離が増えたクルマを「そろそろ乗り換え時」と捉える人もいますが、クルマの寿命や走行距離に対する受け止め方は、国や地域、用途、整備環境などによって大きく異なります。【日本語そのまま！】世界中で使われる中古の消防車＆救急車たち（写真で見る）たとえばアフリカなどの地域では、日本で役目を終えたはずの過走行車たちが、過酷な環