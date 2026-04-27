◆課長に怒られ落ち込んでいたら、猫たちが励ましてくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(10)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第10話-1】｜ほくほくポテトグラタン（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】本日のメニューは猫舌には危険なあつあつグラタン…!?