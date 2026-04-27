これは筆者の友人Aの体験談です。歓送迎会の季節になると、「楽しみ」という声と同じくらい、「正直ちょっと気が重い」という本音も聞こえてきます。お酒や会話そのものが苦手というより、“その場の空気”に疲れてしまう人も少なくありません。今回は、もともと飲み会が嫌いではなかったAさんの夫が、ある出来事をきっかけに参加を避けるようになったエピソードです。周囲には「家庭の事情」と説明していたその裏には、本人