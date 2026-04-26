明日27日は東日本を中心に雨が降り、関東では激しい雨となる所があるでしょう。その後も今年のゴールデンウィーク期間中は、晴れと雨の天気が短い周期で交互に訪れる見込みです。屋外のレジャーを楽しみたい方は、天気が崩れる日の前後の晴れ間を狙うようにしてください。明日27日の朝は関東で激しい雨明日27日は、前線が北上し、関東沖の前線上に低気圧が発生する見込みです。このため明日27日朝は、関東甲信から近畿の広い範囲で