明日27日は東日本を中心に雨が降り、関東では激しい雨となる所があるでしょう。その後も今年のゴールデンウィーク期間中は、晴れと雨の天気が短い周期で交互に訪れる見込みです。屋外のレジャーを楽しみたい方は、天気が崩れる日の前後の晴れ間を狙うようにしてください。

明日27日の朝は関東で激しい雨

明日27日は、前線が北上し、関東沖の前線上に低気圧が発生する見込みです。このため明日27日朝は、関東甲信から近畿の広い範囲で雨が降り、関東では激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。雨のピークが朝の通勤・通学の時間と重なり、足元が濡れるおそれがあります。お出かけの際は大きめの傘がおすすめで、タオルなどもあると役に立つでしょう。





近畿の雨は昼頃まで、関東甲信や北陸、東海の雨はおおむね夕方までで、夜は次第にやむ所が多い見込みです。なお、伊豆諸島では、明日27日の昼前にかけて大雨となる見込みで、土砂災害に注意・警戒が必要です。

5月1日前後は広く雨 関東〜東海でまとまった雨量に

29日(水・祝)から5月1日(金)にかけては、次の低気圧や前線が日本付近を発達しながら東へ進み、2日(土)は、日本の東の海上を北上する見込みです。29日(水・祝)は南西諸島で雨が降り始め、30日(木)は九州に広がるでしょう。1日(金)は、近畿から東北の広い範囲で雨となり、関東と東北では2日(土)も雨が残る見込みです。関東から東海では、まとまった雨量となる見込みで、雨の降り方に注意が必要です。

短い周期で低気圧が通過 5月5日前後も雨の所が多い

5連休後半は、5日(火・祝)から6日(水・振休)頃に、再び低気圧が日本付近を進むため、東北から南西諸島の広い範囲で、一時、雨が降るでしょう。



ゴールデンウィーク期間中は、日本付近を次々と低気圧が通過するため、晴れと雨の天気が短い周期で交互に訪れる見込みです。屋外のレジャーを楽しみたい方は、天気予報をしっかりチェックして、天気が崩れる日の前後の晴れ間を狙うようにしてください。