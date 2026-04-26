アンタッチャブルと藤本美貴がＭＣを務める２６日放送のテレビ朝日系「日本もしもばなし」（日曜・午後２時２０分）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。人生の分岐点になった出来事を語った。番組は「あの時が運命の分かれ道だった！」という“人生の２択”をクイズ形式で振り返るバラエティー。３歳でフィギュアスケートを始め、９