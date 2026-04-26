前日の初回には森下が初回に死球■阪神 ー 広島（26日・甲子園）阪神・近本光司外野手が26日、甲子園で行われた広島戦で死球を受けた。左肘付近に151キロが直撃し、苦悶の表情。その場に倒れ込んだ。近本には代走が送られて途中交代となった。阪神が1-0とリードした8回だった。2死走者なしで近本が打席に入り、カウント0-2からの3球目、高太一投手の151キロ直球が襲った。左手首付近に直撃したと見られ、近本はバットを離して