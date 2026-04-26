お弁当を作っていると不思議とできてしまう、すきま。今回は、どのおうちでもストックしてあることが多いハムで作る、小さなおかずをご紹介します。 ▼忙しいときに◎巻くだけおかず バタバタしているときに便利。ハムを巻いて入れるだけですきまが埋まって、おしゃれに仕上がるから嬉しい。どんなおかずとも合うのも推しポイントです。 ▼型抜き＆ピックを活用 少し余裕があるときにおすすめなのが、型で抜いてピックで刺すレ