歌手で俳優の及川光博（５６）が２５日、千葉県民文化会館で「及川光博３０周年☆ワンマンショーツアー２０２６『ＴＡＫＥＩＴＲＯＳＹ！』」の千葉公演を開催。今年デビュー３０周年を迎え「毎年毎年忙しくて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしい。契約が切られたら、またコンビニの店員に戻るのかと思っていた」と笑った。全身にバラがあしらわれた衣装で登場したミッチー。筋トレなどは一切やらないというが、