4月24日は「中国宇宙の日」です。この日、パキスタン人宇宙飛行士2人が中国宇宙飛行士科学研究訓練センターを訪れ、中国の宇宙飛行士と共に訓練を行いました。中国の有人宇宙飛行プロジェクトの外国人宇宙飛行士第1陣の選抜が4月上旬に終了し、最終的にパキスタン人候補者、ムハンマド・ジーシャン・アリ（Muhammad Zeeshan Ali）氏とフラム・ダウド（Khurram Daud）氏の2人が選ばれました。各種訓練を終えて審査に合格した後、そ