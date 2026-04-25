警察庁の特別防犯支援官で俳優の的場浩司さんと山田純大さんが東京・港区であった防犯イベントに出席し、警察官を装う特殊詐欺などについて注意を呼びかけました。的場浩司さん「私のプライベートの個人の電話にも（特殊詐欺の電話が）かかってきました。みなさん、本当に他人事じゃないんです。高齢者だけではなく、20代から50代のいわゆる現役世代の方も被害に遭ってしまうのが最近の特殊詐欺の手口の特徴です」山田純大さん「自