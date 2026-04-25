フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。米・カブスでプレーし、日本球界でも中日、阪神で活躍した福留孝介氏は、当初はメジャー移籍に興味がなかったものの破格の大型オファー受けて即決したと述懐。「僕、３０歳でＦＡ権を。メジャーってこう、皆さん