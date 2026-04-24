俳優・板垣李光人が黒髪に戻したことを明かした。２４日までにインスタグラムで「季節感バグな服装ですが、最近の写真です＃そういえば髪黒くなりました」とつづり、黒の厚めのジャケットを着て、黒髪の自撮りをアップした。この投稿には「黒髪カムバック最高」「好きだあ」「可愛すぎてやばい」「滅すぎます」「目の表情が好き」「一番最高」「ほんとに天使」などの声が寄せられている。