経済産業省は24日、石油の国家備蓄放出の第2弾として来月1日から順次、約20日分を追加放出すると発表しました。男鹿市の秋田国家石油備蓄基地からも放出されることになっています。中東情勢の緊迫化を受けて、政府は、先月から石油の国家備蓄30日分を放出しています。経済産業省によりますと、第2弾の国家備蓄放出は来月1日以降、順次行われ、男鹿市の秋田国家石油備蓄基地を含む10か所の基地から国内の消費量の20日分にあたるおよ