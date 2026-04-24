宅配ピザチェーンのドミノ・ピザが、2026年4月24日(金)から5月10日(日)までの期間限定で「ドミノデカ盛り祭」と題し、「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、「ほぼ1kgからあげ」を提供します。果たしてどれだけデカ盛りなのかを確かめるべく、実際に注文してみました。ドミノデカ盛り祭 Menu - Domino's Pizzahttps://www.dominos.jp/Menu-campaign注文したほぼ1kgウルトラチーズ・ほぼ1kgポテト・ほぼ1kgからあげが