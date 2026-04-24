レインズインターナショナルが展開するしゃぶしゃぶ温野菜は、5月7日から20日までの期間限定で、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる「母の日キャンペーン」を実施する。また、同期間に「アニバーサリープレート」も税込550円で用意される。【写真】2つのメッセージから選べる「アニバーサリープレート」温野菜公式ホームページの「クーポン画面」を提示すると、割引が適用。「アニバーサリープレート」は、当日スタ