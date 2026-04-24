身体が絞れていなかった！？昨オフに国内FA権を行使して日本ハムから西武に移籍した石井一成内野手（31）。鳴り物入りでの入団だったが、開幕からわずか３カードでまさかの２軍落ちの屈辱を味わった。その裏に首脳陣もトホホな“プライベートの問題”があったと囁（ささや）かれている。「石井は2016年ドラフト２位で日本ハムに入団。ルーキーイヤーに114試合に出場するなどブレイクしましたが、レギュラーの座をつかんだと思った