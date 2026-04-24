「子どもが可愛くて…」西武・石井一成「２軍降格」で囁かれる首脳陣もトホホな”プライベートの問題”

身体が絞れていなかった！？

昨オフに国内FA権を行使して日本ハムから西武に移籍した石井一成内野手（31）。鳴り物入りでの入団だったが、開幕からわずか３カードでまさかの２軍落ちの屈辱を味わった。その裏に首脳陣もトホホな“プライベートの問題”があったと囁（ささや）かれている。

「石井は2016年ドラフト２位で日本ハムに入団。ルーキーイヤーに114試合に出場するなどブレイクしましたが、レギュラーの座をつかんだと思ったらケガに見舞われるなど決め手に欠けた。

本来なら不動の上位打者としてチームに貢献すべき存在のはずが、９年間で100試合超えは４度だけ。直近の推定年俸も4000万円と高くなかったのですが、チームは徐々に世代交代を進めていた。

球団の動きを察した石井は自身の立場が危ういと考え、FA権を行使したといいます。12月までなかなか移籍先が決まりませんでしたが、西武が源田壮亮（33）に刺激を与えるために石井の獲得を決断。３年総額４億円規模の大型契約を結びました」（球団OB）

西武は補強の手を緩めず、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）を推定年俸２億円＋出来高の複数年契約で獲得。３年連続Bクラスから脱すべく野手の戦力補強を図ったが、石井の早期降格で目論見（もくろみ）が外れてしまった形だ。

「無事に移籍が決まって安心しきっていたのか、２月の春季キャンプイン時点で身体が絞れていなかったんですよ。プライベートでは最近、お子さんが生まれたそうで、キャンプ地に家族総出で応援に来ていました。石井はチーム関係者に『子どもが可愛くて仕方がないんですよ。できるだけ長く一緒に過ごしたい』と目じりを下げながら話していた。どうも、子どもを可愛がるあまり、調整が遅れてしまったようなのです。

お子さんの誕生はめでたいし、家族の存在が一番のモチベーションになるのもわかるのですが……FA移籍初年度はこれまで以上に結果が求められるもの。それなのに、明らかにコンディションが整っていなかったので、“本当に大丈夫なのか！？”と心配の声が上がったのです」（球団関係者）

コストをかけて獲得した選手だけに球団の期待値は高く、コンディショニングが整っていなくても石井は開幕１軍メンバー入りを果たしたが……。

「開幕戦の二塁スタメンには滝澤夏央（22）が入り、石井は途中出場でした。その後、３試合で先発するも11打数１安打の打率.091ではどうしようもない。オープン戦でも同.081と振るわなかっただけに、西口文也監督（53）が『下で身体を絞って鍛え直してくれ！』と２軍降格を命じたのも致し方ありません。他の首脳陣も、『気持ちはわかるけど、プロとしてオンオフの切り替えを……』と話しているようです」（球団関係者）

桑原は不動の１番打者として定着したが、４月21日のソフトバンク戦で負傷。長期離脱を余儀なくされている。FA戦士２人の“大誤算”が、チームに悪影響を及ぼさなければいいが……。