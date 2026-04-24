“昭和歌謡のレジェンド”渡辺真知子が、いま世界的に活躍する16人組ダンスグループのアバンギャルディを大号泣させた！ある理由から泣くアバンギャルディの想いに応えるように、渡辺も涙をあふれさせ……。 【TVer】20歳の渡辺真知子が世に放った！元恋人に「未練タラタラと思われるのが嫌」と思いながら作詞・作曲したデビュー曲「迷い道」 渡辺といえば、1977（昭和52）年に「迷い道」でデビュー