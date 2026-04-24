福山雅治（57）が映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（新城毅彦監督、8月7日公開）の主題歌を担当することが23日、分かった。タイトルは「邂逅（かいこう）」。物語の愛の結末を彩るバラードを新たに書き下ろした。福原遥（27）主演の同映画は、23年公開「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の続編で完結編。福山も主題歌続投となる。制作にあたって脚本に目を通し「作品世界を生きる人それぞれの清らかさとた