●あす24日(金)～あさって25日(土)は天気安定。汗ばむ陽気に●26日(日)の午後はにわか雨の可能性●「春に三日の晴れなし」大型連休中も天気は短い周期で変化する見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう23日(木)は広く本降りとなりました。きのう22日(水)から降った雨の量は60ミリを超えたところもあり、広くまとまった雨となりました。きょう23日(木)午後6時現在は概ね雨は止んでいますが、まだ曇り空が続いています。