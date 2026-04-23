ホンジャマカ恵俊彰（60）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。24日からモバイルバッテリーの機内使用が禁止されることについてコメントした。モバイルバッテリーの機内使用が24日から禁止されることで、番組ではTBS熊崎風斗アナウンサー（36）が、スタジオを空港ロビーと想定して、息を切らせてトランクを引いてギリギリ搭乗に間に合いそうな乗客の様子を演じた。熊崎アナは「本当は飛行機に乗る