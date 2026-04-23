KDDIと沖縄セルラーは4月23日、IoTデバイスとStarlink衛星が直接通信する法人向けサービス「au Starlink Direct for IoT」の提供を開始した。IoTデバイスとStarlinkの直接通信を可能にする法人向けサービスは、国内で初めて提供される。 これまで通信が困難だった山間部や島しょ部など、モバイル通信の圏外エリアにおいてIoT通信が可能になる。人手による巡回や目視確認に頼っていた現場の状況を、遠隔