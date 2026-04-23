ヨネックスの春夏コレクションでモデルバドミントン女子の宮崎友花（ACT SAIKYO）のモデル姿に注目が集まっている。21日、ヨネックスのバドミントン専門インスタグラムが2026年の春夏コレクションの写真をアップすると、ファンから賛辞が相次いだ。青のウェアに身を包みラケットを手にポーズを決めるだけでなく、笑顔でストレッチの写真も。19歳の宮崎が、ヨネックスの2026年春夏コレクションのモデルを務めた。21日、ヨネッ