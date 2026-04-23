ヨネックスの春夏コレクションでモデル

バドミントン女子の宮崎友花（ACT SAIKYO）のモデル姿に注目が集まっている。21日、ヨネックスのバドミントン専門インスタグラムが2026年の春夏コレクションの写真をアップすると、ファンから賛辞が相次いだ。

青のウェアに身を包みラケットを手にポーズを決めるだけでなく、笑顔でストレッチの写真も。19歳の宮崎が、ヨネックスの2026年春夏コレクションのモデルを務めた。

21日、ヨネックスはバドミントン専門インスタグラムを宮崎と共同で更新。「すでに次のステージにいる。スピードが彼女の真骨頂」と投稿すると、日本ファンだけでなく、海外ファンからの視線が集中した。

「ああああ、トモカちゃん」

「輝いている」

「本当にかわいくてたまらない」

「カワイイ、トモカ」

「超格好良過ぎますね。此の後も頑張ってください」

「さわやか友花ちゃん」

19歳の宮崎は、2024年全日本選手権の女子シングルスで初優勝。昨年末の同選手権でも準優勝を果たした。年明けには自身のインスタグラムで振袖姿を披露し、反響を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）