レインズインターナショナルが展開する牛角は、きょう23日から『焼肉酒場セット』 に新味「青唐MIX」を追加し、「選べるホルモン盛り」を3種に拡充する。【写真】種類が豊富な飲み放題メニュー『焼肉酒場セット』とは、1人1980円（税込2178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。販売開始