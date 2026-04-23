三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は、約1カ月ぶりに前の週を上回り依然1リットル当たり160円台で推移しています。経済産業省によりますと、20日時点でレギュラーガソリンの三重県内の平均小売価格は、前の週から1．7円値上がりし、1リットルあたり167．3円と、5週ぶりに前の週の価格を上回りました。政府が元売り会社に支給している補助金の調整によるもので、全国の平均価格も前の週から2円値上がりして、1リットルあたり1