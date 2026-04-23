●きょう23日(木)日中いっぱいは雨続く●気温上昇鈍く3月並みの所も 上着必須●あす24日(金)は天気回復も その後も天気は小刻みな周期変化＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は夜中は広く本降りとなり、今朝もしっかり降る雨が続いています。今朝は大きな水たまりも、あちらこちらに出来ている、とみられます。朝の車の運転では、路面状況、学校に向かう子供たちの動きなど十分ご注意ください。 天気を大きく崩しているのは、