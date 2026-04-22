冬眠から目覚めた“春グマ”が各地で出没していて、住宅街や幼稚園の周辺でも目撃されています。ゴールデンウィークを間近に控え、観光地では警戒が高まっています。住宅街に現れたのはクマ。暖かくなり各地で冬眠から覚めた“春グマ”の出没が相次ぎ、早くも人が襲われる被害が出ています。21日、岩手・紫波町でクマに襲われたのは50代の警察官。現場に響く銃声。地元の猟友会によってクマ1頭が駆除されました。警察官は山林で行