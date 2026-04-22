ダスキンが運営するミスタードーナツは、4月27日から、「サクぽふん」全2種を期間限定で発売する。今回発売する「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。今回、この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフ