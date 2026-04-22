緊迫する中東情勢を巡り、広島商工会議所の松藤会頭は、事業者への支援策を講じるよう、国に働きかけていく考えを示しました。■広島商工会議所 松藤 研介 会頭「『材料費の高騰によって、経営悪化に至る恐れがある』という声も寄せられています。」22日の定例会見で、松藤会頭は中東情勢を巡り、事業者から深刻な相談が寄せられていると明らかにしました。その上で商工会議所として、可能な限りサポートしていくことや